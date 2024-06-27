Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, 14 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Belediye toplantı salonunda gerçekleşen programda Başkan Arslan, muhtarlarla birlikte Yerköy’ün geleceği için çalışacaklarını belirtti.

Başkan Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada muhtarların mahallelerdeki sorunları en iyi bilen kişiler olduğunu vurgulayarak, “Muhtarlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, Yerköy’ü daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz. Sizlerin desteği ve katkıları bizim için çok önemli” dedi.

Başkan Arslan, muhtarların görüş ve önerilerini dikkate alarak, çözüm odaklı çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ece ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz'da eşlik etti.