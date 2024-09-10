Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ile AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan'ı ziyaret etti.

TESKOMB Genel Merkezinde gerçekleştirilen ziyarette, belediye ve ilçedeki projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede, Yerköy Belediyesi'nin yürüttüğü projeler ile ilçede planlanan yeni yatırımlar ele alındı.

Taraflar, ilçenin kalkınması ve belediyenin hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, "TESKOMB Genel Başkanımız ve Yozgat Milletvekilimiz Sayın Abdulkadir Akgül ile Yozgat Milletvekilimiz Sayın Süleyman Şahan'ı TESKOMB Genel Merkezi'nde ziyaret ettik. Belediyemiz ve ilçemizdeki projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu görüşme, Yerköy Belediyesi'nin ilçede yürüttüğü projelerin hız kazanması ve yerel yönetim ile milletvekilleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.