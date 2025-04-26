Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, ilçede bulunan 60 Evler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek hem belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de mahalle halkının talep ve önerilerini dinledi.

Mahalle buluşmaları kapsamında gerçekleşen toplantıda Başkan Arslan, belediye tarafından yürütülen projeler hakkında mahalle halkını bilgilendirdi.

Arslan, altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal projelerden üstyapı çalışmalarına kadar birçok konuda devam eden hizmetleri paylaştı.

Halkla iç içe olmaya ve mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde anlatmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Arslan, “Yerköy’ümüzün her mahallesinde vatandaşlarımızın sesi olmaya ve birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay ile birlikte Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı samimi bir ortamda gerçekleşti.