İncelemeler sırasında mahallede oynayan çocuklarla da bir araya gelen Başkan Arslan, çocukların mutluluğunun çalışmalarına güç kattığını ifade etti.

Arslan, “Çocuklarımızın tebessümü bizlere en büyük motivasyonu veriyor. Onların daha güvenli, daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevrede büyümesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Projelerin yalnızca bugünü değil, yarının Yerköy’ünü de şekillendirdiğini vurgulayan Başkan Arslan, şunları kaydetti: “Biliyoruz ki; bugünkü emeklerimiz yarının Yerköy’ünde huzur ve mutluluk olarak geri dönecek. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için daha güzel bir şehir inşa etmeye kararlıyız.”