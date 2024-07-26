Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Belediye Makine Araç Parkı işçileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Her fırsatta belediye personeliyle bir araya gelen Belediye Başkanı Arslan, Makine Araç Parkı işçileri ile buluştu.

İşçilerle sohbet eden Başkan Arslan, “Güne makine parkımızda çalışan emekçi kardeşlerimizle birlikte merhaba dedik. Hepimizin derdi sevdası Yozgat” dedi.

Yapılacak projelerin hayata geçirilmesinde belediye işçilerinin payının çok büyük olduğunu söyleyen Başkan Arslan, “Yozgat’ı daha yaşanabilir bir şehir olması için hep birlikte nice güzel projelere imza atacağız. Buna yürekten inanıyorum, sizlere bu konuda çok güveniyorum” ifadesini kullandı.

Belediye işçilerinin ekonomik şartlarını daha da iyileştirmek için tüm imkanları kullandıklarını ve çözümler üretmeye gayret gösterdikleri söyleyen Başkan Arslan, “Hep birlikte Yozgat’a hizmet edip, güzel günleri birlikte yaşayacağız. Bir sorununuz olduğunda bizlere gelebilirsiniz, kapımız sizlere sonuna kadar açık. Gece gündüz, sıcak soğuk demeden verdiğiniz emekleriniz için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.