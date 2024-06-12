Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Başkan Arslan, kurban satışı yapacak üreticilerle sohbet ederek onların istek ve sorunlarını dinledi.

Başkan Arslan, hayvan pazarındaki incelemeleri sırasında üreticilere hayırlı satış dileklerinde bulunarak, bayram hazırlıklarının sorunsuz bir şekilde devam etmesi için belediye olarak her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Üreticilerin taleplerini not alan Başkan Arslan, hayvan sağlığı ve güvenliği konularında gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ece de eşlik etti.