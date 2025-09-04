Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündemde yer alan beş madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Belediye Başkanı Fatih Arslan toplantının ardından yaptığı açıklamada, alınan kararların Yerköy’ün geleceğine katkı sağlayacağını söyledi.

İlçenin alt ve üst yapı yatırımlarına hız verdiklerini belirten Arslan, “Halkımızın yaşam kalitesini artırmak için yol, park, çevre düzenlemesi ve sosyal projelerimiz devam ediyor. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için yeni spor alanları, modern parklar ve kültürel tesisler kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Arslan, yeşil alanların artırılması, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının da öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek, ilçenin gelişimi için tüm imkânları seferber ettiklerini kaydetti.

Arslan, “Yerköy’ün daha yaşanabilir bir ilçe olması için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Hizmet üretirken en önemli rehberimiz vatandaşlarımızın talepleri oluyor. Önümüzdeki dönemde de şeffaf, katılımcı ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.