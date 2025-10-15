Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, ilçede tarımsal üretimi güçlendirecek, enerji ve turizm alanında yeni fırsatlar oluşturacak sıcak su arama ruhsatının alındığını açıkladı.

Başkan Arslan, Yerköy’ün doğal kaynak potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini belirterek, “İlçemiz için büyük öneme sahip sıcak su arama ruhsatını aldık. Bu kaynak; sağlık ve termal turizmden enerji üretimi ve ısı transfer sistemlerine, sosyal ve ekoturizm alanlarından endüstriyel ve kozmetik kullanıma kadar birçok projede değerlendirilecek” dedi.

Sıcak su kaynağının yalnızca bir enerji unsuru değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın da lokomotifi olacağını vurgulayan Arslan, “Yerköy’ün üretim gücünü artırmak, istihdamı desteklemek ve ekonomik canlılığı kalıcı hale getirmek önceliğimizdir. Bu projeyle tarım, sanayi, turizm ve enerji sektörlerinde yeni yatırım alanlarının açılmasını hedefliyoruz. Üreten Yerköy için bir adım daha attık” ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında, elde edilecek sıcak suyun termal turizm tesislerinde değerlendirilmesinin yanı sıra sera ısıtma sistemlerinde ve yenilenebilir enerji üretiminde kullanılması planlanıyor.

Arslan, “Bu kaynak yalnızca enerji üretiminde değil, aynı zamanda tarımsal üretimde verimliliği artıracak, çiftçimize önemli bir katkı sağlayacak. Sera ısıtma sistemleriyle yıl boyu üretim yapılabilecek. Böylece hem istihdam artacak hem de Yerköy ekonomisi canlanacak” diye konuştu.

Yerköy’ün sahip olduğu jeotermal potansiyelin değerlendirilmesiyle birlikte ilçenin yeni bir kalkınma sürecine gireceğini dile getiren Arslan, “Toprağımızdan yükselen bu enerji, çiftçimize, üreticimize ve Yerköy’ümüzün geleceğine umut olacak. Bu adım, ilçemizin sürdürülebilir kalkınması için stratejik bir başlangıçtır” ifadelerine yer verdi.

Arslan, projeye katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, “Yerköy’ümüzün geleceğini şekillendirecek her çalışmanın arkasındayız. Amacımız, doğal kaynaklarımızı doğru, verimli ve çevreye duyarlı şekilde kullanarak ilçemizi yarınlara güçlü bir şekilde taşımaktır” dedi.