Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yerköy için sahada olduklarını ve yatırımları yakından takip ettiklerini belirterek, “Her platformda olacağız” mesajı verdi.

Başkan Arslan, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen 2025 yılı üçüncü dönem il koordinasyon toplantısına katıldıklarını duyurdu. Arslan, toplantıda il genelinde yürütülen ve planlanan yatırımların değerlendirildiğini, Yerköy’de devam eden projeler üzerinde istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Arslan, yaptığı açıklamada, “Hizmetlerimizin daha verimli, yatırımlarımızın daha güçlü olması için kurumlar arası koordinasyonu titizlikle sürdürüyoruz. Yerköyümüz için her platformda, her toplantıda takipte, sahada ve hizmetteyiz” dedi.

Arslan, Yerköy halkının taleplerine duyarlı olduklarını vurgulayarak, ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilip en kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Arslan, “Yerköy halkının sorunlarını dinlemek için her daim hazırız” ifadelerini kullandı.