Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Gültepe hattında meydana gelen altyapı arızasının belediye ekiplerinin hızlı ve özverili çalışmasıyla giderildiğini açıkladı.

Başkan Arslan, altyapı sistemlerinde zaman zaman beklenmedik arızalar yaşanabileceğini belirterek, “Gültepe hattında meydana gelen arıza, ekiplerimizin hızlı ve özverili müdahalesiyle giderildi ve şebeke hattına yeniden su verildi” dedi.

Arslan, süreçte yoğun emek harcayan belediye çalışanlarına teşekkür ederek, “Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte sabır ve anlayış gösteren kıymetli hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmalarında kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Arslan, “Biz her arızada yalnızca onarım değil, kalıcı çözümler üreterek altyapımızı daha güçlü, daha güvenli hale getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki Yerköy’de her güçlük, birlikte aşıldığında bir başarıya dönüşür” diye konuştu.