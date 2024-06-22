Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ile birlikte özellikle ekili tarımsal alanlar ile biçilmiş ekin tarlalarında ve ormanlık alanlarda artan yangınlara dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Başkan Gözan, vatandaşlara seslenerek yangına neden olacak davranışlara dikkat edilmesini istedi.

Gözan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yaklaşan hasat zamanıyla birlikte yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de arazi yangınları riski üst düzeyde. Bütün vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verebilecek sigara izmariti, cam, pet şişe ve benzeri atıklarını yol kenarı veya arazilere atmamaları önemle duyurulur. Sarıkaya Belediyesi İtfaiye Şefliği ekiplerimiz 7/24 sürekli teyakkuz halinde ve hemşerilerimizin hizmetindeler. Tüm hemşerilerimize kazasız ve kayıpsız bir hasat sezonu dileriz.”