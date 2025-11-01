Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yozgat İl Müdürü Yunus Demir’i ziyaret etti.

Akyol ve sendika yönetimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Konya’ya atanan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal’a makamında veda etti.

Ziyarette, sendika ile kurum iş birliğinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Akyol, Topal’a bugüne kadar sendikaya sağladığı destekler için teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Akyol, “Yozgat’ımıza önemli hizmetlerde bulunan kıymetli müdürümüze destekleri için şükranlarımızı sunuyor, Konya’daki görevinin de kendisi ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Öz Sağlık İş Yozgat Şubesi, daha sonra SGK İl Müdürü Yunus Demir’i ziyaret etti. Ziyarette, işçilerin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar ve çözüm süreçleri ele alınırken, sendikal faaliyetler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Akyol, işçi temsilcilerinin sahadan topladığı sorun ve talepleri ilettiklerini belirterek, “Çalışan kardeşlerimizin haklarının korunması ve sorunlarının çözümü noktasında kurumlarımızla iş birliğimiz devam ediyor” diye konuştu.

Akyol, gösterdiği misafirperverlik için Müdür Demir’e teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.