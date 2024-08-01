Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 70. ve 71. Olağan Mali Genel Kurulu sonrasında teşekkür mesajı yayınladı.

Başkan Akay, “Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 70. ve 71. Olağan Mali Genel Kurulu'nu başarıyla ve rekor katılımla gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Akay yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu önemli toplantıda ve bu süreçte emeği geçen tüm çiftçilerimize ve çalışanlarımıza ilgileri, katılımları, destekleri, gayret ve kararlılıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin azmi, emeği ve desteği ile daha nice rekorlar kıracak, daha nice başarılara imza atacağız. Çiftçilerimizin alın teri ve emeği ile çalışanlarımızın özverili çalışmaları, kooperatifimizin ve Kayseri Şeker’in bugüne kadar elde ettiği başarıların temel taşı olmuştur. Bu Büyük Ailenin geleceğe güvenle bakabilmesi, çiftçilerimizin refahını artırabilmesi ve tarım sektöründeki öncü rolümüzü sürdürmesi için, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta tüm çiftçilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere, Kayseri İl Emniyet Müdürü ve Emniyet Teşkilatına, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü ile personeline, bu organizasyonda yer tahsis eden Büyükşehir Belediyesine, stadyum görevlilerine ve emeği geçen herkese yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz adına bir kez daha şükranlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.”