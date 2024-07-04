Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, yaklaşan hububat hasadında dane kaybının en aza düşürülmesi için çiftçilere uyarılarda bulundu.

Başkan Açıkgöz, hasat sırasında bazı biçerdöver operatörlerinin daha fazla kar etmek amacıyla biçerdöver ayarlarını ihmal ettiğini ve hızlı hasat yaptığını hatırlattığı uyarıda dane kaybının yaşandığını ifade etti.

“ÇİFTÇİLER BÜYÜK ZARARA UĞRUYOR”

Dane kaybıyla çiftçilerin büyük zarara uğradığını ifade eden Açıkgöz, "Hasat sırasında çiftçilerimizin daha dikkatli olması gerekir. Öncelikle dane kaybını önlemek için çiftçimiz ürününün hasadını zamanında yaptırmalı ve biçerdöver sahipleri ile sözleşme imzalamalıdırlar. Bakanlığımız tarafından açılan biçerdöver sürücü kursuna katılmayan, biçerdöver sürücü belgesi olmayanlara kesinlikle hasat yaptırılmamalıdır. Bazı biçerdöver operatörleri belgeli dahi olsa daha fazla kar amacıyla hasat esnasında biçerdöverleri hızlı kullanmak suretiyle kayıplara neden olmaktadır. Bunun önlenmesi için çiftçiler öncelikle biçerdöver sahipleri ile sözleşme imzalamalıdırlar. Bundan sonra da biçerdöver sürücülerini devamlı uyararak, hızlı hasat yapmalarını önlemelidirler. Biçerdöverin tabla yüksekliği, dolap ayarları, batör ve konterbatör, elek vs. ayarları her tarla için yeniden ayarlanmalıdır" dedi.

Kayıplar için alınacak tedbirler sonrasında daha fazla ürün elde edileceğini ve bundan da hem çiftçinin hem de ülke ekonomisinin kazançlı çıkacağını ifade eden Açıkgöz, yapılan uyarılara rağmen zorluk çıkaranlar hakkında yetkili kontrolörlerin raporları doğrultusunda kanuni işlem yapılarak cezalandırılacağını belirtti.