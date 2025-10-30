Ziyaret sırasında Açıkgöz, şehidin annesi ve babasıyla bir araya gelerek, vatan uğruna yapılan fedakârlığın ve şehitlerin hatırasının önemini vurguladı. Ziyaret kapsamında şehit ailesi ile hasbihal edilirken, geçmişteki kahramanlık ve fedakârlık anıları da paylaşıldı.

Açıkgöz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Şehidimizin emaneti, baş tacımızdır. O gönüllerdeki gurur, bu vatanın en güçlü temeli ve en kıymetli mirasıdır. Aziz şehidimizi rahmetle anıyor, ailesine minnet ve saygılarımızı sunuyoruz.”

Başkan Açıkgöz, şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Vatan uğruna canlarını veren evlatlarımızın hatırası ve ailelerinin huzuru bizim önceliğimizdir” dedi.