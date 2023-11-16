Basit tetkiklerle tespit edilebiliyor’

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Yozgat Şehir Hastanesi Nefroloji Hekimi Uzmanı Dr. İlay Berke günümüzde yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte birçok kronik hastalıkların daha sık görüldüğünü ve bunlardan birinin de böbrek hastalığı olduğunu belirtti.

Günümüzde her hastalıkta olduğu gibi böbrek rahatsızlıklarında da erken teşhisin önemine değinen Berke, "Kronik hastalıkların prevalansının her geçen gün arttığı günümüzde böbrek fonksiyonlarında da çeşitli sebeplerden dolayı bozulmalar görülmektedir. Sistemik hastalıklar, böbreğin kendi iltihabi rahatsızlıkları, infeksiyonlar, ilaçlar ve ciddi sıvı kaybı ile oluşan dehidratasyon durumları akut böbrek hasarına neden olabilmektedir. Bu hasar hastaların önemli bir kısmında geri döndürülebilir olduğundan tanı ve tedavide geç kalınmaması gerekmektedir. Bu nedenle böbrek sağlığımızın takibinde olmalıyız" dedi.

Diyabet, hipertansiyon, obezite ve sağlıksız yasam alışkanlıklarının kronik böbrek hastalığına sebep olan nedenlerden olduğunu ifade eden Berke, kalıtsal böbrek hastalıklarının da sık görüldüğünü belirtti.

“HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN”

Özellikle tuz tüketimini azaltılması gerektiğini ifade eden Berke, “Hazır gıdalardan uzak durulmalı "Böbrek sağlığımızı korumak için alkol ve tütün ürünleri tüketilmemeli, yeterli sıvı alımına dikkat edilmeli, ideal vücut ağırlığı korunmalı ve hekim tavsiyesi olmadıkça bilinçsiz ilaç kullanılmamalıdır" şeklinde konuştu.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinde, böbrek hastalığı varlığını saptamada çoğu kez basit tetkiklerin yeterli olduğunu ve kanda üre, kreatinin tayini ve tam idrar tahlili ile böbrek hastalığı olup olmadığının anlaşıldığı vurgusunu yapanBerke, “Ciddi halsizlik, bacaklarda daha fazla görülmek üzere, tüm uzuvlarda ve yüzde yaygın ödem, ciltte döküntü, renk değişikliği veya solukluk, idrar alışkanlıklarında değişiklik, gece çok kez idrar yapma, alınan sıvıya kıyasla çok fazla veya çok az miktarda idrar yapma, idrarda kan görülmesi, idrar yaparken yanmayla birlikte ateş, ciddi bulantı-kusma gibi belirtileri bulunanların özellikler tetkiklerini yaptırmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.