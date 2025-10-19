Dernek Başkanı Servet Biçer ve yönetimi öncülüğünde organize edilen programa, yaklaşık 200 kişi katıldı. Ankara’da yaşayan Başinayayla köylüleri, yıllar sonra aynı sofrada bir araya gelerek hasret giderdi.

Kahvaltı ve istişare programına, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Av. Selçuk Bağcı, köy dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı. Katılımcılar, bu tür organizasyonların hemşehrilik bağlarını güçlendirdiğini belirterek dernek yönetimine teşekkür etti.