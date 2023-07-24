Şube Müdürü Açıkgöz, "Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstleniyor" dedi.

Açıkgöz yaptığı açıklamada; “24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atılmış, böylece haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olan 24 Temmuz günü, 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlanmaktadır. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Basını her zaman demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olarak gördük görmeye de devam edeceğiz. Çünkü Halkımız, basın yoluyla sıkıntılarını, taleplerini, toplumsal olaylara tepkilerini ifade etme imkanı bulmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün dediği gibi 'Basın, Milletin müşterek sesidir.’ Bu vesileyle, ilimizde faaliyette bulunan, özveriyle görev yapan yerel gazete, radyo, internet haber siteleri, haber ajansları temsilcileri olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir