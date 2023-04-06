Basın mensuplarının eksiksiz katılım sağladığı İftar öncesi konuşma yapan Gülden; “Değerli basın yayın mensubu kardeşlm; Sizler vatandaşlarımıza doğru bilgiyi zamanında ulaştırmak için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz, yaz kış demeden büyük bir özveri ile çalışıyorsunuz. Ramazanı şerifin bereketiyle sizlerle bir sofrada bir araya gelmekten son derece mutluyum. Davetimize icabet etme nezaketiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşleriniz kolay, haberleriniz güzel olsun" ifadelerini kullandı.

Yemek sonrası yemeğe iştirak eden basın mensuplarına Kuranı Kerim hediye edildi. Haber Merkezi