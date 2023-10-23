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Basın İlan Kurumu, internet haber sitelerinde sahte trafik oluşturan firmaların maskesini düşürdü. Daha önce sahte trafikle popülerlik kazanan internet haber siteleri, şimdi gerçek zorluklarla karşı karşıya. Basın İlan Kurumu'nun güvenilir veri sistemleri, sahte trafik sağlayan sitelere etkili bir darbe vurdu. Sosyal medyada yayınlanan bir diyalog, sahte trafik sağlayan firma ile bir gazeteci arasındaki ilişkiyi gün yüzüne çıkardı.

1 Nisan 2023'te yürürlüğe giren yeni yönetmelik, resmi ilan ve reklamların gazetelerin ve dergilerin yanı sıra internet haber sitelerinde de yayımlanmasını sağlayarak güvenilir haber sitelerine önemli bir destek sağladı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, Basın İlan Kurumu'nun güçlü altyapısı, gerçekleri gün yüzüne çıkararak sahte trafik ile beslenen sitelerin tespit edilmesini sağladı.

Bazı internet haber sitelerine sahte trafik sağlayan firmaların, Basın İlan Kurumu'nun sistemine müdahale etmekte zorlandıklarını itiraf ettikleri ortaya çıktı. Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren bir ses kaydı, sahte trafik sağlayan firmaların internet haber sitelerinin trafik bilgilerini manipüle etmeye çalıştıklarını gözler önüne serdi.

Yeni yönetmelik gereği, internet haber sitelerinin resmi ilan alabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kriterler arasında personel şartı, zorunlu içerik kriterleri ve belirlenmiş tekil ziyaretçi sayıları bulunuyor. Basın İlan Kurumu, bu adımlarla güvenilir ve kaliteli haber sitelerinin önünü açmayı hedefliyor. Yozgat gibi illerde ise resmi ilan alabilmek için belirlenen günlük haber okunma ve ziyaretçi sayılarını karşılamak gerekiyor. (Haber Merkezi)