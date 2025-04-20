Açıklamaya göre, Yozgat-Yerköy ilçesi sorumluluk bölgesinde yapılan devriye esnasında başıboş bir küçükbaş hayvanın dolaştığı fark edildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, başıboş hayvanın Çakırhacılı Köyü’nde hayvancılıkla uğraşan (Ş.Ç.) isimli vatandaşa ait olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, sahibi Ş.Ç.’yi bilgilendirerek, hayvanının teslim edilmesi konusunda gerekli işlemleri başlattı. Ayrıca, hayvancılıkla uğraşan vatandaş, hayvanlarının başıboş bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıldı.

Ş.Ç., küçükbaş hayvanını teslim aldıktan sonra, Jandarma ekiplerine gösterdikleri duyarlılık ve hızlı müdahaleleri için teşekkür etti. Jandarma, bu tür olayların önüne geçmek için vatandaşlara dikkatli olmaları ve hayvanlarını kontrolsüz bir şekilde serbest bırakmamaları çağrısında bulundu.