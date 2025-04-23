Denizli’nin Çivril ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin başıboş ata çarpması sonucu meydana gelen kazada, araç hurdaya dönerken 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Çarpmanın etkisiyle at da telef oldu.

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Sadık Aydoğdu yönetimindeki 07 CAR 165 plakalı otomobil, seyir halindeyken yola aniden fırlayan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın tavanı çökerken, otomobil yoldan çıkarak takla attı. Araçta yolcu olarak bulunan Resul Yeşilyurt olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Sadık Aydoğdu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Aydoğdu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Resul Yeşilyurt’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya neden olan başıboş at da çarpmanın şiddetiyle telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.