Çekerek ilçesinde görevine yeni başlayan Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Süleyman Damla ve Hastane Müdürü Cemil Uyar, Çekerek Kaymakamı Latif Koralp’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, ilçede sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hastane bünyesinde planlanan çalışmalar ve sağlık alanındaki ihtiyaçlara dair genel değerlendirmelerde bulunuldu. Yeni görevine başlayan Başhekim Damla, Kaymakam Koralp’e görev süresi boyunca ilçedeki sağlık hizmetlerini daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunma hedeflerinden bahsetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Koralp, nazik ziyaretleri için Başhekim Süleyman Damla ve Hastane Müdürü Cemil Uyar’a teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. Koralp, kamu hizmetlerinde kurumlar arası iş birliğinin önemine değinerek, sağlık alanında yapılacak her türlü çalışmada kaymakamlık olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.