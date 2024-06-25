Dr. Demir, yaptığı açıklamada, “Anne ve babalar çocuklarını fiziksel aktivitelere teşvik etmelidir. Erken yaştan itibaren fiziksel aktivite yapma alışkanlığı kazanan bireylerin yetişkinlik döneminde görülebilecek sağlık sorunlarına yakalanma riski daha düşüktür” dedi.

Dr. Demir, çocukların fiziksel aktivitenin faydalarını şu şekilde sıraladı: “Obezite ve diyabet gibi kronik hastalıkları önler. Kemik ve kas gelişimini destekler. Kalp ve damar sağlığını korur. Stres ve kaygıyı azaltır. Uyku kalitesini artırır. Özgüveni ve benlik saygısını geliştirir. Sosyalleşmeyi ve iletişimi kolaylaştırır.”

Dr. Demir, ailelerin çocuklarını fiziksel aktivitelere teşvik etmek için yapabilecekleri bazı önerilerde de bulundu: “Çocuklarla birlikte aktif olun. Yürüyüşe çıkın, bisiklete binin, parkta oyun oynayın. Çocuklarının ilgi alanlarına uygun spor dalları bulmalarına yardımcı olun. Çocukları ekran süresinden uzak tutun. Çocuklara sağlıklı beslenme konusunda örnek olun. Çocuklarınızı fiziksel aktiviteye teşvik etmek için onları ödüllendirin.”

Dr. Demir, “Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmeleri için fiziksel aktivite çok önemlidir. Aileler olarak çocuklarımızı bu konuda teşvik etmeli ve onlara örnek olmalıyız” İfadelerini kullandı.