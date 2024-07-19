Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve yönetimini makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arslan, Kozan’a ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarette bir açıklama yapan Arslan, “Birlik ve beraberliğin sağlanması için canla başla bu dava yolunda şehrimize hizmet etmeye daha çok gayret edip, daha çok çalışacağız. Her şeyi şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla yapacağız ve memleketimize hizmet etmek için çalışacağız” dedi.