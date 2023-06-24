Oğlunun yaşadığı göz problemi için uzun süre tedavi yolları arayan ve bir türlü sonuca ulaşamayan Ayşe Geçdoğan, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Yozgat Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları servisine başvurmuş hekimi Op. Dr. Fevzi Çelik’in yaptığı tetkik ve akabinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuşmuştu.

Ayşe Geçdoğan, ameliyat sonrasında Yozgat’a gelerek oğlunun kontrollerini yaptırdıktan sonra Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan’ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Başhekim Uz. Dr. Kozan, gerçekleşen ziyarette “Yozgat Şehir Hastanesinin çevre illerdeki hastaların da tercih ettiği sağlık kurumu olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ömer Taha’yı sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Ayşe Geçdoğan, Yozgat Şehir Hastanesinde gösterilen ilgi ve tedavileri Amasya’da tüm çevresine anlattığını, bazı komşularının önümüzdeki günlerde tedavi için Yozgat’a geleceğini söyleyerek ilgi ve tedavi için Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan’a, hastane çalışanlarına ve doktoru Op. Dr. Fevzi Çelik’e teşekkür etti. Haber Merkezi