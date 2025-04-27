Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan ve MR İşletme Hizmetleri SPV Operasyon Müdürü Tolga Pelit, laboratuvarda görev yapan personelleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Törende bir konuşma yapan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, laboratuvar çalışanlarının tanı ve tedavi sürecindeki kritik rolüne dikkat çekerek, “Laboratuvar ekibimiz, hastanemizin gizli kahramanlarıdır. Yaptıkları titiz çalışmalarla doğru teşhis ve tedaviye büyük katkı sağlıyorlar. Bu özel günde, emeklerini takdir ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

MR İşletme Hizmetleri SPV Operasyon Müdürü Tolga Pelit ise laboratuvar personelinin özverili çalışmalarını vurgulayarak, “Hastanemizin başarısında laboratuvar çalışanlarımızın payı büyük. Gece gündüz demeden hassasiyetle çalışıyorlar. Onların bu fedakarlığını her zaman takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.