Gazetemiz Genel koordinatörü Mustafa Babayiğit ve Genel yayın yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile bir süre görüştü.

Ak Parti hükümetleri döneminde Yozgat'ın ihtiyaçlarının karşılandığı noktasında önemli yatırım ve hizmetlerin geldiğini belirten AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Eski Milletvekili Yusuf Başer, yüksek Hızlı Tren, Havaalanı, Adalet Eğitim Merkezi, Adli Tıp Kurumu, köy yollarının genel bakım ve onarımları gibi hizmetlerin Yozgat’a önemli yatırımlar olduğunu söyledi. Alpaslan Demir