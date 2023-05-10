Yarışmaya Sorgun Nurullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu’ndan katılan öğrenciler Atletizm Dalında İki adet Türkiye 3’üncülüğü aldılar.

Yarışmada Nurullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Emine Nur Bektaş, ve Nisa Pekyürek Cirit ve Gülle Atma branşında Türkiye 3’üncülüğü derecelerini elde ettiler.

TEBRİK ETTİ

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “29-30 Nisan tarihlerinde Bursa ilinde düzenlenen 29. Nurullah İvak Atmalar Kupası ve Kulüplerarası U16 Atmalar Ligi yarışmalarında Sorgun Nurullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulundan öğrencilerimiz Emine Nur Bektaş Cirit Atma branşında Türkiye 3’üncüsü ve Nisa Pekyürek Gülle Atma branşında Türkiye 3’üncüsü derecelerini elde ederek bronz madalya almaya hak kazandılar. Okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder sporcularımıza başarılar dileriz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan