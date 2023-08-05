Kızılkaya, Orman işçileri olan Ateş savaşçılarını bütün dünyaya tanıttıklarını dile getirdi.

Kızılkaya yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biz orman camiasına altın çağını yaşatıyoruz. Kamuoyunun takdir ettiği, orman emekçilerinin yıllardır beklentisi haline dönüşen kadrolarını nihayet aldık. Yeşil vatanı canı pahasına koruyan ve yaşatan orman işçilerine istediğimiz şehitlik hakkı statüsünü de alarak orman emekçilerinin en büyük beklentilerine cevap vermiş olduk. Bu değişimi gören tabela sendikası başarımızı gölgelemek için dava açarak moral bozukluğu yaşatmak istiyor. Geçmişte üyelerini sadece aidat ödeyen para makinaları gibi gören bu tabela sendikası terk edilmişliğin intikamını almaya çalışıyor. Unutmayın! Bu hareketleri yeni değil. Öncesinde de aynılarını yapmaya kalkıştılar. Bu hareketleri sonucunda sadece ve sadece orman teşkilatının nefretini ve bedduasını hak ettiler. Sözleşmenin gecikmesi onların tuzağı olsa da bu sözleşmeden kazanımla dönüşeceğini hiç hesaba katmıyorlar. Biz orman işçisine kazandırdıkça onlar kıskanacak, biz kazanmaya devam ettikçe onlar kendi çirkinliklerinde boğulacak. Toplu sözleşmeyi en iyi şekilde bitireceğiz. Çünkü bizim gayemiz tamamen meslektaşlarımızın menfaatidir. Onlar ise bu akıl almaz oyunları ile tarihin çöp kutusunda durdukları yerlerini perçinleyecekler dedi. Toplu sözleşme ve geriye dönüklerin elde edilmesi ile ilgili en ufak bir hak kaybı yaşamayacak olan Orman işçilerinin dün olduğu gibi bugün de sendikalarına güvenmelerini isteyen Kızılkaya, Bu güne kadar Allah bizi kimseye mahcup ettirmedi, bundan sonra da etmez inşallah” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi