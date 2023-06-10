17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen ve 24 ülkeden 4 bin sporcunun katıldığı 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Yozgat’ı temsil ederek dereceye giren başarılı sporcuları makamında ağırlayan Vali Ziya Polat, gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Yozgat’ı başarı il temsil eden gençler, 60 kiloda Dünya 1'inciliği, 87 kiloda Dünya 2'nciliği, 81 kiloda Dünya 2'nciliği, 94 ve 57 kiloda Dünya 3'üncülüğünü Yozgat’a getirdiler.

Gençleri tebrik eden Vali Polat, “17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen ve 24 ülkeden 4 bin sporcunun katıldığı 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ilimizi temsil ederek dereceye giren; 60 kiloda Dünya 1'incisi Rabia Karataş, 87 kiloda Dünya 2'ncisi Mustafa Kaan Zararsız, 81 kiloda Dünya 2'ncisi Erdal Nuh Yazan, 94 kiloda Dünya 3'üncüsü Ebubekir Avcı, 57 kiloda Dünya 3'üncüsü Beytullah Kılıç'ı başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi. Melike Aslı Arslan