Kaymakam Yunus Polat başarılı sporcuları tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Türkiye Geneli Tokat İli Karakucak Güreşlerinde Kadışehri Yankı Mahallesi Spor Kulübünü başarıyla temsil eden, kilolarında dereceye giren gümüş ve bronz madalya alan öğrenciler M. Emin Navruz, Poyraz Aksu, Süleyman Çakıcı'ya Kaymakam Yunus Polat çeyrek altın takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Kaymakam Polat, Güreşçilerin er meydanındaki kıyasıya mücadelelerinde emeği geçen Oğuzhan Özhan’a teşekkürlerini iletti. Zekiye Doğan