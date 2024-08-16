2014 yılında Yozgatspor forması giyen başarılı oyuncu Gökhan Dereli futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Dereli, “Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 32 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Bir futbolcu olarak; duygularımı, hatalarımı, heyecanımı çok yoğun yaşadığım bu 32 yılın ardından söyleyecek çok söz, seçmekte zorlandığım yüzlerce anı var. Bugün sadece, en samimi haliyle sizlere veda etmek istedim” dedi.

Dereli açıklamasında şunları söyledi; “Elimi ilk tutan 5000 Evler Spor’daki hocalarımdan başlayarak, Karabükspor, İzmirspor, Yozgatspor, Ispartaspor Turhal Güçyurdu SK, Görelespor ve Manavgat spor, Edirnespor, Çanspor, Safranbolu Belediyespor, Demrespor, Kumluca Beleyespor Karasuspor, Devrek Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Karabük İdman Yurdu, Çanakkalespor ve son olarak ASD Eflaini Bpor’a tüm yol arkadaşlarıma emekleri için teşekkür eder; Başkanlarıma bana bu camiaların değerli formalarını giyme imkanı tanıdıkları için şükranlarımı sunarım. Tüm basın mensubu arkadaşlarıma, emekleri için teşekkür ederim. Zorlu çalışma koşullarına rağmen bana karşı anlayışınızı hiç eksik etmediniz, sağ olun. Hep yanımda olan aileme, dostlarıma, tüm futbol emekçilerine ayrıca teşekkür ederim. En özel teşekkürü, sona sakladım. Formayı her giydiğimde elimden geleni yaptım: ter döktüm, yeri geldi kanım döküldü. Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım. Bugün geride kalan 32 yılıma bakarak, tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm başkanlarıma yöneticilerimize ve tabii ki de hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgi ve saygılarımla.”