LGS sınavında birincisi olan öğrenci Mustafa Delikaya ve babası Sadettin Delikaya'yı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, öğrenci Mustafa Delikaya’yı tebrik etti.

Başarısının devamını dileyerek bir açıklama da yapan Başkan Coşar, “LGS sınavında birinci olan öğrencimiz Mustafa Delikaya ve babası Sadettin Delikaya'yı belediyemizde misafir edip, hediyemizi takdim ettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, başarısından dolayı canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi