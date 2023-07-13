Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 90 sorudan 89'unu doğru cevaplayarak büyük bir başarıya imza atan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ecrin Havva Doğan'ı makamında ağırladı.

Elde etmiş olduğu başarıyla gelecek nesillere örnek olan Ecrin Havva Doğan'ı tebrik ederek bir açıklama da yapan Başkan Yılmaz, “2023 LGS sınavında 90 sorudan 89'unu doğru cevaplayarak büyük bir başarıya imza atan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ecrin Havva Doğan'ı belediyemizde ağırladık. Elde etmiş olduğu başarıyla gelecek nesillere örnek olan Ecrin Havva Doğan'ı, kıymetli öğretmenlerini, okul yöneticilerimizi ve değerli ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu. Ahmet Ayverdi