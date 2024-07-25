Üniversite Bozok Evi’nde düzenlenen toplantıya, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Osman Gümüş ve ortaöğretim düzeyinde görev yapan rehber öğretmenleri katıldı.

Toplantıda, üniversitenin güncel durumu, bölüm ve programları, kontenjanlar, sosyal ve sportif imkânları, sağlık, barınma, beslenme, ulaşım olanakları gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Yaşar, üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için tercih maratonunun başladığını söyledi.

Üniversite adayı gençlerin hem üniversiteyi daha yakından tanımaları hem de doğru meslek seçimi ve tercih yapabilmeleri adına Yozgat’ta görev yapan rehber öğretmenlerle bir araya gelerek Yozgat Bozok Üniversitesini her yönüyle öğrencilere anlatmaları amacıyla istişare toplantısı düzenlediklerini belirten Evren Yaşar, konuşmasının devamında; “Göreve geldiğimizden günden beri Yozgat ve çevresinin başarılı öğrencilerini Bozok Üniversitesine çekebilir miyiz hedefinde olduk. Öğrencilerin tercihlerini üniversitemiz lehine değiştirmek adına bir takım tanıtım faaliyetler de bulunuyoruz. Bu kapsamda Üniversitemiz Bozok Evi’nde 10.00-17.00 saatleri arasında ‘Tanıtım ve Tercih Günleri’ düzenliyoruz. 2 Ağustos tarihine kadar devam edecek Tanıtım ve Tercih Günleri ile aday öğrenciler ve aileleri, üniversitemizin sunduğu eğitim imkanlarını, sosyal ve kültürel aktiviteleri, kampüs yaşam alanını ve daha birçok detayı tanıma fırsatı bulmalarına imkan sağladık. Üniversite adayı gençlerin geleceklerini planlamasında tercih danışmanlığının ve bölüm tanıtımlarından yararlanarak ona göre doğru tercih yapmaları çok önemli"şeklinde konuştu.

Yaşar, "Üniversite olarak tercih yapacak gençlere hayallerini gerçekleştirme yolunda Tercih Danışma ve Bölüm Tanıtım Günlerini bu amaç doğrultusunda düzenliyoruz. Bu noktada öğretmenlerimizin ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün değerli yöneticilerinin katkısı oldukça önemli olacak. Bunun bilincindeyiz. Bu süreci bu yüzden birlikte yönetme arzusu içerisindeyiz. Amacımız burada üniversitemizin daha çok tercih edilmesini sağlamak. Bunu sağlayarak hem bölgemize hem ilimize önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Öğrencilerimiz için hassas olan bu tercih döneminde, ailelerin ve özellikle de rehber öğretmenlerimizin etkileri çok büyük oluyor, tercihler büyük ölçüde de bu şekilde şekilleniyor. O yüzden rehber öğretmenlerimizin katkısını bekliyoruz. Rehber öğretmenlerin hayat pahalılığı ve sosyal olarak sıkıntıda olunan bu dönemde öğrencilerine Yozgat Bozok Üniversitesini hatırlatmalarını istirham ediyorum” dedi.