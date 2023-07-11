Kaymakam Recep Aydın, 2023 yılı LGS’de ilçe birincisi olan 8’inci sınıf öğrencisi Mustafa Delikaya makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Kaymakam Aydın, başarısından dolayı öğrenci Delikaya’yı tebrik edip, çeşitli hediyeler vererek bundan sonraki eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.

Aydın makamında başarılı öğrencinin beraberinde velisi Sadettin Delikaya, Okul Müdürü Sadettin İşgüzar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek’i ağırladı.

Ayrıca LGS‘de gösterilen başarıdan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek’i, Okul Müdürünü ve veli Sadettin Delikaya tebrik etti. Melike Aslı Arslan