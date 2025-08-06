Federasyonu ziyaret edenler arasında Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Av. Murat Karaarslan, iç mimar Damla Uslu, Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Av. Tahsin Kaplan ile Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut Ayvazoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, federasyon danışma kurulu üyesi Av. Murat Karaarslan ve iç mimar Damla Uslu, federasyonu ziyaret ederek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Selçuk Bağcı, memleket meselelerine gösterdiği duyarlılıktan ötürü Karaarslan’a ve tüm Gamador ekibine teşekkür etti.

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut Ayvazoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de federasyonu ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Bağcı, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.

Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Av. Tahsin Kaplan da federasyonu ziyaret ederek YDF Genel Başkanı Selçuk Bağcı ile bir araya geldi.

Bağcı, yoğun iş temposuna rağmen ziyarette bulunan çocukluk arkadaşı Kaplan’a “Fahri Yozgatlı” unvanı ile hitap ederek, misafirperverliğini gösterdi.