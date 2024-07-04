Ordu’da bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Triatlon yarışmalarına 3 ayrı parkurda yarışarak 2’nci olan Milli Para Yüzücü Rahmi Ersoy, sponsor desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyerek açıklamada bulundu.

Yozgat’ta 13 yaşında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden 30 yaşındaki milli yüzücü Rahmi Ersoy, azmi ve başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Ordu’da bu yıl beşincisi düzenlenen Triatlon yarışmaları 20 ilden 400 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Yozgat adına yarışlara katılan Rahmi Ersoy, yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda Triatlon yarışmalarına kendi imkânlarıyla katılarak dereceye girdi.

Yozgat’ı ve Türkiye’yi yarışlarda temsil eden Ersoy, her ne kadar kendi imkanlarıyla çalışmalarını sürdürse de sponsor desteğine ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Triatlonun sponsor desteği olmadan yapılamayacağını söyleyen Ersoy, her türlü desteğe ihtiyacım olduğunu aktardı.

Milli Para Yüzücümüz Yozgatlı Rahmi Ersoy yaptığı açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile Ordu’da düzenlenen Ordu Triatlon Türkiye Kupası Yarışlarında Erkekler PTS4 kategorisinde kendi imkanlarıyla yarışa uygun olmayan bir bisiklet ile yarışa katıldım ve parkuru 1 saat 40 dakikada tamamlayarak ikinci oldum. İlk defa katıldığım bu yarışmalarda tecrübesiz olamama karşın iyi bir performans sergileyerek 2’nci olarak tamamlamam benim için büyük bir başarıdır. Bu kulvarda artık ben de varım ve uluslararası yarışmalarda ülkemi ve Yozgat’ı temsil etmek istiyorum. Çalışmalarımı kendi imkanlarımla yürütmeye çalışıyorum. Fakat sponsor desteğine ihtiyacım var. Triatlon sponsor desteği olmadan yapılamıyor. Her türlü desteğe ihtiyacım var” dedi.