Yozgat’ta öğrencilerin iyi bir sonuç almak için girdiği LGS sonuçlarının açıklanmasından ve tercih yapımının başlamasından sonra açıklamada bulunan İl Milli Eğitim MüdürlüğüYusuf Yazıcı, Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimini aktardı.

Müdür Yazıcı açıklamasında, “03-19 Temmuz 2023 yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması, 24 Temmuz 2023 yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi, 24-28 Temmuz 2023 yerleştirmeye esas 1’inci nakil tercih başvurularının alınması, 31 Temmuz 2023 yerleştirmeye esas 1’inci nakil sonuçlarının ilanı, 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023 yerleştirmeye esas 2’nci nakil tercih başvurularının alınması, 7 Ağustos 2023yerleştirmeye esas 2’nci nakil sonuçlarının ilanı, 8-16 Ağustos 2023 boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması. Tüm çocuklarımıza sağlık, esenlik ve baht açıklığı diliyorum. Mutlu çocuk umutlu çocuktur. Başarı Yozgat’tan ESER.” Mustafa Babayiğit