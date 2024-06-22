Givin'in kurucusu Başak Sucuka’nın hayatı, kariyeri sosyal medya da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlamasıyla birlikte arama motorlarında en çok aranan isimlerden biri oldu. Peki Başak Sucuka kimdir?

Başak Sucuka, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine uluslararası bir şirkette satış ve pazarlama alanında başlayan Sucuka, burada altı yıl boyunca başarılı bir şekilde çalışmıştır.

2017 yılının Nisan ayında, Türkiye'nin ilk kaynak geliştirme mobil uygulaması olan Givin'i kurarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Givin'in amacı, kişilerin kullanmadıkları eşyaları veya markaların promosyon olarak verebileceği ürünleri, STK'lar için bağış karşılığında satmak ve bu yolla eğitime destek sağlamaktır. Şu an itibariyle, Givin, 10 farklı STK'ya bu konuda destek sunmaktadır.

HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

Başak Sucuka, fikirlerini gerçekleştirme konusundaki azmiyle dikkat çekiyor. İlk olarak mobil uygulama olarak başlayan Givin, Mart 2019'da daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla kasasız hizmet veren ilk mağazasını açtı. Sucuka, bu yenilikçi adımları hakkında şunları söylüyor: "Geçen yaz Bodrum Yalıkavak Marina'da hem iyilik mağazası hem de iyilik sergisi açtık. İstanbul Akasya AVM'de ise ikinci dükkanımızı tamamladık."

Başak Sucuka, sosyal girişimcilik alanında önemli bir figür olarak öne çıkmaktadır. Givin uygulaması ile kişilerin eşyalarını bağış karşılığında satmalarına olanak tanıyarak, sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmalarını sağlamaktadır. Bu girişimi ile kadın girişimciliği ve sosyal inovasyon konularında ilham verici bir rol model olarak dikkat çekmektedir.

GİVİN İLE SOSYAL SORUMLULUK

Givin, kullanıcılara eşyalarını STK'lar yararına satma imkanı sunarak, sosyal sorumluluk projelerine katılımı teşvik ediyor. Başak Sucuka'nın bu vizyoner girişimi, hem sosyal fayda sağlamakta hem de kadın girişimciliği alanında ilham vermektedir.

Başak Sucuka ve Givin, sosyal inovasyon ve girişimcilik alanlarında önemli adımlar atarak, daha sürdürülebilir ve destekleyici bir topluma katkıda bulunmaktadır.