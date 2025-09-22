Başak Karahan Halil Ünlü İle Dünya Evine Girdi

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, Halil Ünlü ile dünyaevine girdi. Enes Batur, Youtube hesabından son 6 yıldır eklediği bütün videoları kaldırdı. Evlilikle ilgili paylaşım yaptı.

Fenomen isim Başak Karahan 5 yıldır sevgili olduğu Halil Ünlü ile dünyaevine girdi. Çift hayatlarını Antalya'da birleştirme kararı aldı.

Enes Batur'un eski sevgilisi olan Başak Karahan geçtiğimiz günlerde ünlü Youtuber'a 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı. Nedeni ise Başak Karahan'ın evleneceğini öğrenen Enes Batur'un çeşitli tepki çeken paylaşımlar yapmasıydı...

Enes Batur Paylaşımı Gecikmedi

Başak Karahan'ın evlendiği gün Enes Batur yine paylaşımlarda bulundu. Youtube hesabından son 6 yıldır eklediği videoları kaldıran Batur, Instagram hesabından da paylaşım yaptı. Bir fotoğraf karesine yer veren Batur'un paylaşımında, "Diğer dünyalarla evlen" yazıyor.

Başak Karahan Kimdir?

Başak Karahan, 3 Ağustos 1998’de Antalya’da doğmuş bir YouTuber, sosyal medya fenomeni ve oyuncudur. Üniversite eğitimini Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamlayan Karahan, eğlenceli ve samimi YouTube içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir. Aynı zamanda çeşitli sinema filmleri ve dizilerde oyuncu olarak da yer almıştır.

Kaç Yaşında Ve Nerede Doğdu?

Doğum Tarihi: 3 Ağustos 1998

Yaşı: 27 (2025 itibarıyla)

Doğum Yeri: Antalya

Burcu: Aslan

Fiziksel Özellikleri

Boy: 1.64 m

Kilo: 56-59 kg

Göz Rengi: Kahverengi

Saç Rengi: Kestane

Eğitim Hayatına Dair Bilgiler

Başak Karahan, Antalya’da başladığı eğitim hayatını, Akdeniz Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Mezuniyet sonrası oyunculuk eğitimleri alarak kariyerini sosyal medya içeriklerinin yanı sıra dizi ve film oyunculuğu alanında da geliştirmiştir.

Oyunculuk Ve YouTube İle İlgili Bilgiler

Başak Karahan, YouTube’da çektiği vlog, deneysel içerik ve eğlenceli videolarla bilinir. Kendi kanalında video çekimi ve montajını bizzat üstlenen Karahan'ın oyunculuk kariyeri de dikkat çekicidir:

Görev Aldığı Yapımlar

Kafalar Karışık (2018 – Sinema)

Enes Batur: Hayal Mi Gerçek Mi? (2019 – Sinema)

Menajerimi Ara (2020 – 24. Bölüm, Star TV – TV dizisi)

Enes Batur İle Yaşadığı İlişki

Başak Karahan, bir dönem ünlü YouTuber Enes Batur ile sevgiliydi. 2018 yılında sona eren ilişki sonrası çift arasında çeşitli sorunlar yaşandı. Bu süreçte Karahan;

Enes Batur'un kendisine 7 yıl boyunca psikolojik şiddet ve rahatsız edici davranışlar sergilediğini iddia etti. Batur'un sosyal medya üzerinden tehdit ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığını öne sürdü. Tüm bu sebeplerle Enes Batur’a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Dava gerekçesi olarak ise "psikolojik şiddete maruz kalmak ve örnek bir farkındalık yaratmak" olduğunu belirtti.

Başak Karahan Hakkında Bilgiler

Medeni Durumu: Evli

Eski Sevgilisi: Enes Batur

Kardeş Sayısı: 3

Takımı: Galatasaray

Yaşadığı Yer: İstanbul

Hobileri: Video içerik üretimi, oyunculuk

Sevdiği Renk: Mor

Beslenme Tercihi: Peynir tüketmiyor

Duyarlılıkları: Hayvan hakları, kadınlara yönelik şiddete karşı duruş

Başak Karahan’ın Tahmini Geliri

Sosyal medya kaynaklarına göre Karahan’ın, YouTube videoları, sponsorluklar ve dijital iş birliklerinden elde ettiği gelir aylık 16.000 – 25.000 USD (yaklaşık 100.000 TL+) aralığında olabilir. Ancak bu rakamlar resmi değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

Başak Karahan Kimdir?

YouTuber, fenomen ve oyuncudur.

Kaç Yaşında?

1998 doğumlu, 2025 itibarıyla 27 yaşında.

Nereli?

Antalya doğumludur.

Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Kafalar Karışık, Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?, Menajerimi Ara.

Enes Batur’a Neden Dava Açtı?

Psikolojik şiddet ve sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar gerekçesiyle 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Başak Karahan, hem sosyal medya etkisi hem de oyunculuk kariyeriyle genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ederken, Enes Batur davası gibi adımlarla da kadına yönelik şiddet ve dijital zorbalık konularında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.