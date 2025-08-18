Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ta Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi.

İhsan Tuna idaresindeki 60 AD 490 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Savrularak devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi.

Kaza Bir Ölü Bir Yaralı (1)

Kazada sürücü İhsan Tuna hayatını kaybetti, yolcu M.E. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcu ambulansla Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA