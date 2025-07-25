Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tır refüje devrilirken, demir bariyerlerin ok gibi saplandığı tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşır Ekici (66) idaresindeki 06 SCE 55 plakalı akaryakıt tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi Kazada demir bariyerler tırın kabinine ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinde sürücü Aşır Ekici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.