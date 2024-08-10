Barış Telli’nin kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Barış Telli kimdir? İşte detaylar…

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

Kırıkkale doğumlu Barış Telli, engelli sporları dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. 1989 yılında dünyaya gelen Telli, 1993 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda sağ bacağını kaybetmesine rağmen, bu zorluğu bir fırsata çevirerek spor alanında büyük başarılara imza attı. Koşu protezleri ve tekerlekli sandalye tenisi gibi branşlarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılar, onun engelleri aşma konusundaki kararlılığını ve azmini gözler önüne seriyor.

Barış Telli'nin spor kariyeri, İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun cimnastik takımında başlamış ve 2009 yılında spor adamı Hadi Neşet Türkmen'in desteğiyle özel koşu protezine kavuşmuştur. Bu gelişme, Telli'nin spor kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlama branşlarında kazandığı üç altın madalya ile milli atlet olarak ülkemizi gururlandırmıştır.

2014 yılında, sanatçı Hülya Avşar’ın desteğiyle aldığı yeni protezle yüksek atlamada Avrupa ikincisi olmuş ve Türkiye rekorunu kırmıştır. Aynı yıl, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncülüğünü elde etmiştir. 2015 yılında Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olarak atanmış ve Ampute Futbol Süper Ligi'nde 32 golle gol kralı olmuştur. 2016 yılında tekerlekli sandalye tenisi ile tanışmış ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu olmuştur.

2017 yılında, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile Avrupa şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza atmış ve yılın fotoğrafı ödülünü kazanmıştır. Barış Telli, 2018 yılında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi olarak seçilmiştir. 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak atanmıştır.

Barış Telli, engelli sporları dünyasında önemli bir isim olarak tanınıyor. Spor kariyerindeki olağanüstü başarıları ve uluslararası elçilik görevleriyle, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde engelli sporlarının tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Barış Telli, engelli sporları dünyasında önemli bir isim olarak tanınıyor. Spor kariyerindeki olağanüstü başarıları ve uluslararası elçilik görevleriyle, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde engelli sporlarının tanıtımına katkıda bulunuyor.