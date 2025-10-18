Oğlu ile birlikte felaketten etkilenen Semra Özbay’ın yaşadığı zorluklar da gündeme geldi. Hatay’ın Defne ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Barış Özbay, üç yıl boyunca evden çıkmadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hem evini hem de yakınlarını kaybeden genç, üniversite eğitimini yarıda bırakıp tüm zamanını bilgisayar ve telefonla geçirmeye başladı. Zamanla sosyal hayattan tamamen kopan Barış, kişisel bakımını da ihmal ederek kendini eve kapattı.

Barış’ın annesi Semra Özbay, deprem sonrası oğluyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Semra Özbay, yaşadıkları felaketin ardından oğlunun yeniden hayata dönmesi için mücadele ettiğini ifade etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Barış’ın topluma kazandırılması için devreye girdi. Ekipler, genç adamı evden çıkararak yıllar sonra ilk kez duş alıp tıraş olmasını sağladı. Antakya Belediyesi ekipleri, Özbay ailesinin evinde temizlik çalışması yürütürken, Evde Sağlık Hizmetleri ekibi Barış’tan kan örnekleri alarak sağlık kontrolünü gerçekleştirdi.

Oğlunun yeni haline sevindiğini belirten Semra Özbay, “Oğlumun bu hali hep hayalimdi, sonunda gerçek oldu. Tek isteğim kendi ayakları üzerinde durması ve bir yuva kurması” dedi.