Survivor All Star 2025’in tanınan isimlerinden oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ı kaybetti.

Survivor All Star 2025 yarışmasıyla geniş kitlelere yer edinen ve ekranlarda sık sık gündeme gelen Barış Murat Yağcı, bugün derin bir acıyla sarsıldı. Ünlü isim, annesi Arzu Ernak’ın vefatını Instagram hesabından bildirdi.

Yağcı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur.”

Bu duyurudan sonra fazla sayıda ünlü isim ve hayranı, Yağcı’ya taziye mesajları bildirdi.