Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ün eski eşi Barış Kenan Özkan herkes tarafından merak edildi.

Eski eşi Eylül Öztürk ile olan ilişkisiyle sıkça magazin dünyasında yer almaktadır. İkilinin çalkantılı evliliği, boşanma iddiaları ve sosyal medyada paylaştıkları aile anları yakından takip ediliyor.

Barış Kenan Özkan kimdir?

16 Ocak 1991’de İstanbul’da dünyaya gelen Özkan, aslen Balıkesir Avşa kökenli.

Özkan, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Sosyal medyada “Kemanikasound” adıyla müzik çalışmaları yaptı ve kısa filmler, vloglar yayınladı. Çift, bir süre İstanbul’da ikamet ettikten sonra çocuklarının eğitimi için Amerika’ya yerleşti.

Kenan Özkan Evli Mi?

Sosyal medya fenomeni olan Eylül Öztürk ile bir süre evli kalan Özkan’ın kısa süre önce eşinden boşandığı konuşuluyor.