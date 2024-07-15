Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli olaylardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir rol oynayan Barış Dedebağı, o gece gösterdiği kahramanlıkla tanındı. Peki, Barış Dedebağı kimdir ve o gece neler yaşandı? İşte, merak edilenlerin tüm detayları.

BARIŞ DEDEBAĞI KİMDİR?

Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi, milletin birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde ortaya koyduğu anlardan biri olarak tarihe geçti.

Bu karanlık gecede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, ülkenin çeşitli noktalarında hain bir darbe girişiminde bulundular. Ancak Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığı'na sızan FETÖ'cü teröristlerin, 200 tankı sokağa çıkarmaya çalıştığı sırada, Barış Dedebağı ve ekibi, tarihi bir direniş sergileyerek bu ihanet girişimine karşı koymuşlardır.

Binbaşı Barış Dedebağı, o gece gösterdiği cesaret ve kararlılıkla Türk milletinin yanında yer alarak, darbeci teröristlere geçit vermemiştir. Etimesgut'taki kritik noktada liderlik gösteren Dedebağı ve beraberindeki ekip, tankların önünde durarak ülkenin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkmıştır.

15 Temmuz gecesi yaşananları anlatırken duygularını açıkça ifade eden Dedebağı, "Bana üstlük yapacak komutanı vururum" diyerek vatanına olan bağlılığını ve askeri disiplini en üst seviyede göstermiştir.