İddianamede, Boyun çetesinin silahlı yağma, cinayet, hırsızlık ve silah kaçakçılığı gibi suçlardan sorumlu olduğu belirtilirken, örgütün detaylı yapısı ve faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgilere yer verildi.

İddianamede, Barış Boyun çetesinin suç eylemlerinde, aranması olan üyelerinin yakalanmaması için yanlarında bekçi ve polis taşıdığı ortaya çıktı. Örgüt üyeleri, operasyonlardan önce polis hareketlerini izleyerek bilgi topladı ve eylem öncesinde güvenlik önlemleri aldı. Bu strateji, çetenin operasyonlardan kaçınmasını sağladı.

Beyoğlu merkezli olarak büyüyen Boyun çetesi, başlangıçta çeşitli suç örgütlerine taşeronluk yaparak etkisini artırdı. Uyuşturucu ve silah ticareti ile finansal olarak güçlenen çete, uluslararası mafya örgütleriyle ilişkilendi. İddianamede, çetenin 15-20 yaşlarındaki gençleri hedef alarak, müzik ve medya aracılığıyla kendilerine sempati kazandırdığı vurgulandı. Gençler, suç dünyasıyla tanışarak çetenin tetikçileri haline geldi.

Örgüt, iç hiyerarşi ve güven ilişkilerini sağlamlaştırarak çözülmeyi engelledi. Cezaevine giren üyelerin tüm ihtiyaçları örgüt lideri tarafından karşılandı. Ayrıca, örgüt üyelerinin sosyal medya üzerinden meydan okuma ve intikam yeminleri yaparak örgüte olan bağlılıklarını artırdıkları belirtildi.

Çetenin silah ticareti ve uyuşturucu temininde herhangi bir sorun yaşamadığı ifade ediliyor. İddianamede, örgüt üyelerinin silah envanterine sahip olduğu ve kilogramlarca uyuşturucu temin ettiği belirtiliyor. Örgüt, suç eylemlerinde seçilen kişilerin tedbirli ve projeli operasyonlar gerçekleştirdiği tespit edildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Barış Boyun hakkında 10 suçtan dört kez müebbet hapis ve 165 yıl 10 aydan 349 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca, aralarında rap şarkıcısı Heijan’ın da bulunduğu şarkıcılara 19 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Örgüt yöneticileri ve üyeleri için ise 13 yıldan 349 yıla kadar hapis cezası isteniyor.